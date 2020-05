Alan Pulido sobre superar récord de Carlos Vela: "Nada es imposible"

Alan Pulido habló sobre el récord de goles, 34 , de Carlos Vela en la MLS, situación que el jugador del Sporting Kansas City ve difícil de superar, pero no que no sea posible de hacerlo, aunque en su mente hay otros objetivos.

“Obviamente presión siempre hay, imagínate soy el jugador más caro que ha comprado Sporting Kansas City y tengo una responsabilidad y una presión importante. Siempre me han gustado ese tipo de cosas es la realidad, me ha gustado superarme a mí mismo y superar las expectativas de muchas personas que por ahí no creen en mí”.