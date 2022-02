Fan vende su auto para ir al Mundial de Clubes y pide ayuda a Rayados para comprar otro

"Hola les explico brevemente mi petición en esta plataforma de Change.org. Mi sobrino compró un auto a crédito a 4 años, el pasado 3 de diciembre lo terminó de pagar. Él vendió su coche para ir al Mundial de Clubes de la FIFA . El día sabado nos habló muy triste, nos pidió que lo apoyaramos para poder hablar con los directivos de club de futbol Rayados para que le pudieran reparar un poco de lo que el había invertido en el viaje, en las playeras, en los consumos. He intentado contactar a medios de comunicación, pero no me han sido de utilidad, ignorándome completamente, ojalá me puedan apoyar con su firma", se lee en el mensaje.