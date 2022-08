Un aficionado pide a Gabi Milito que haga un cambio y el DT le hizo caso

En la conferencia de prensa posterior el juego, Gabi Milito fue preguntado por esta situación y esta fue la genial respuesta del entrenador: "Estamos en democracia. Libertad total. Me reclamaba (el aficionado) que pusiese a un volante. Yo le dije que perfecto, coincido, ¿a quién? (bromeaba y reía). Así todos nos sentimos protagonistas y participamos en la construcción del juego. Siguió insistiendo en el volante, pero no me decía a quién. Esta decisión requiere de pensarla unos minutos, y la gente la quiere ya. Yo le dije, 'para, te voy a poner al volante", contó Milito.