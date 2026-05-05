José Calderón Abren investigación por posible amaño tras autogol de portero mundialista José Calderón cometió un error que le costó la derrota a su equipo en el futbol panameño.

Video José Calderón será investigado por esta insólita jugada

Un polémico autogol de José Calderón, ex portero de la selección de Panamá, desató el escándalo en el futbol canalero lo que provocó que se abriera una investigación por un posible amaño de partidos.

El pasado fin de semana durante el partido ante el Alianza el guardameta del Sporting San Miguelito metió el balón a su propia portería de una forma muy extraña que le costó la derrota a su equipo lo que generó que se levantaran sospechas de amaño.

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Incluso algunos de sus compañeros expresaron su molestia con José Calderón y contra los amaños con mensajes en redes sociales.

Tras este suceso la Liga Panameña de Futbol emitió un comunicado donde señaló que realizarán una investigación por lo ocurrido en el encuentro entre Alianza y Sporting San Miguelito.

“La Liga Panameña de Fútbol ha abierto de oficio una investigación formal por el grave hecho ocurrido durante el partido del 2 de mayo entre Alianza FC y Sporting San Miguelito, que podría comprometer la integridad de la competencia”

“ De comprobarse responsabilidades, se solicitarán sanciones ejemplares. Ninguna conducta individual puede poner en riesgo el trabajo, el esfuerzo y la credibilidad de cientos de profesionales, jugadores, entrenadores y gente muy responsable que sostienen este torneo”, detalla parte del comunicado.