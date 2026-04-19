Abelito lanza inesperado reto a Ronaldinho en partido de leyendas
El ex integrante de la Casa de los Famosos mostró su admiración por el astro brasileño.
En la previa del enfrentamiento entre las leyendas de México y Brasil en el estadio Banorte, Ronaldinho fue retado a un duelo de dominadas y de algo más.
Abelito, ex integrante de la Casa de los Famosos México, fue el que lanzó el reto al astro brasileño que también incluirá uno shots y aseguró que es más fiestero que el exjugador del Barcelona.
“ En el desmadre yo ganó, en el futbol él me gana… pero al rato lo voy a retar a unas dominadas y de unos shots”, mencionó entre risas Abelito.
Asimismo, el influencer indicó que apoyará a las leyendas mexicanas, pero que desea ver la magia de Ronaldinho en la cancha del estadio Banorte.
“ Venimos a ver a las leyendas mexicanas, pero también a Ronaldinho hay que ver la magia que hace”, agregó Abelito.
Las Leyendas de Brasil comandadas por Ronaldinho, se enfrentarán a su similar de México en el estadio Banorte como parte de los preparativos para el Mundial 2026.