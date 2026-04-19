Futbol Abelito lanza inesperado reto a Ronaldinho en partido de leyendas El ex integrante de la Casa de los Famosos mostró su admiración por el astro brasileño.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video ¿Qué? Abelito lanza reto a Ronaldinho en el Juego de Leyendas

En la previa del enfrentamiento entre las leyendas de México y Brasil en el estadio Banorte, Ronaldinho fue retado a un duelo de dominadas y de algo más.

Abelito, ex integrante de la Casa de los Famosos México, fue el que lanzó el reto al astro brasileño que también incluirá uno shots y aseguró que es más fiestero que el exjugador del Barcelona.

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“ En el desmadre yo ganó, en el futbol él me gana… pero al rato lo voy a retar a unas dominadas y de unos shots”, mencionó entre risas Abelito.

Asimismo, el influencer indicó que apoyará a las leyendas mexicanas, pero que desea ver la magia de Ronaldinho en la cancha del estadio Banorte.

“ Venimos a ver a las leyendas mexicanas, pero también a Ronaldinho hay que ver la magia que hace”, agregó Abelito.

Las Leyendas de Brasil comandadas por Ronaldinho, se enfrentarán a su similar de México en el estadio Banorte como parte de los preparativos para el Mundial 2026.