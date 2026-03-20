Liga MX Femenil Toluca vs. Necaxa EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Femenil Sigue la cobertura del encuentro de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil entre Diablas Rojas y Centellas.

Video ¡Juegazos! Así puedes ver la Jornada 12 del Clausura 2026

Inicia la cabalística Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil entre Toluca y Necaxa, dos equipos que marcha por distintos senderos de la competencia, pero ambos tienen urgencia de sumar.

Las Diablas Rojas marchan en el sexto lugar de la competencia, con 25 puntos, producto de ocho ganados, un empate y tres derrotas y aspiran a subirse al subliderato de la competencia.

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Por su parte, las Centellas se encuentran en el sitio 17 de la tabla, con solamente una victoria, un empate y 10 derrotas.

Sería hasta el minuto 17, tras mucho insistir, que en un tiro libre largo cobrado desde banda izquierda, que el balón llegó hasta el corazón del área, donde apareció Eugenie Le Sommer para meter el cabezazo y mandarlo al fondo para el 1-0 del Toluca.