"Tuve tres operaciones de rodilla, la última fue muy larga, me agarró a la mitad de mi carrera en la universidad, me perdí de muchas cosas en cuanto a Selección (mexicana), con la universidad, esa ha sido la lesión que más me ha hecho pensar en dejar el futbol, era la segunda operación en la misma rodilla, se requería de 10 meses; cuando me lesiono ya mi mentalidad es que siempre qué pasa, pasa por algo y tengo que salir adelante porque muchas cosas buenas han salido de eso", añadió.