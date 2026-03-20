Rayadas vs. Chivas EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del Clausura 2026 Liga MX Femenil
Partido de Liguilla adelantado es el compromiso entre Monterrey ante Guadalajara, de la J13 de la Liga MX Femenil.
Katty Martínez hizo un gol en la Final de la Liga MX Femenil.
Imagen Mexsport
Rayadas ocupa la cima de la tabla general de la Liga MX Femenil con 32 puntos, pero esta noche reciben a Chivas, que son quintas con 26 unidades, a reserva de lo ocurrido en el partido entre Toluca vs. Necaxa.
Relacionados: