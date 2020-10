Las Águilas fueron víctimas de sus propios errores, Marlyn Campa tuvo un par de opciones sola contra la arquera rival en mano a mano durante los primeros minutos pero no supo aprovechar.

En la parte complementaria, Ana Gabriela Lozada cometió un penal al barrerse sobre Desiree Monsiváis pero impactando su pierna y no el balón. la propia Monsiváis desde los once pasos no perdonó.