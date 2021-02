Portera de Santos se desvanece en el campo, tras golpe en la cabeza

Wendy Toledo of Santos during the game Atlas vs Santos, corresponding to the seventh round match of the Liga BBVA MX Femenil Clausura Guard1anes 2021, at Atlas Colomos, on February 13, 2021.



Wendy Toledo de Santos durante el partido Atlas vs Santos, correspondiente a la jornada 07 de la Liga BBVA MX Femenil Clausura Guard1anes 2021, en Atlas Colomos, el 13 de Febrero de 2021. Crédito: Edgar Quintana/Edgar Quintana