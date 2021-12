Nahuel Guzmán explica por qué lanzó peluche y manda mensaje a TUDN: "Fue una casualidad"

" Hubo 50 mil personas que arrojaron peluches. Fue una casualidad que justo pasaran las jugadoras de Rayadas, no hubo ninguna intención... OJalá a mí me lanzaran peluches cuando voy a jugar a las canchas, fue algo eventual, yo ya me iba a la cabina de transmisión, había llevado mi peluche y no me quería quedar sin aventarlo, así que nada, fue justo el momento en el que salíamos todos, las chicas tanto de Tigres como de Rayados estaban yendo al vestidor y yo me estaba yendo a la cabina", dijo Nahuel a varios medios, entre ellos Posta Deportes.