El técnico de las Águilas del América Femenil, Leonardo Cuéllar, hablo luego de que la jugadora y Jeydi Gutiérrez publicará en sus redes sociales el siguiente mensaje dirigido a Natalia Acuña: “Yo no vengo a ser tu maestra Yo vengo a trabajar por mi equipo y a superarme a mí no me vengo a estar comparando contigo mi trabajo habla”.

Ante tal situación Leonardo Cuéllar aseguró no estar del todo informado pero si dijo que habló con Jaydi en el entrenamiento por la situación: “Yo hablé con ella ayer y no salió nada de esto al respecto. No estoy enterado porque no tengo redes sociales, pero lo veré con ella en el entrenamiento”.



Sobre los cambios que han existido en la alineación de las Águilas del América, Cuéllar fue enfático: “Son los ajustes que se hacen cuando llegan jugadoras. Creo que hemos creado una atmósfera de confianza para compartir nuestras opiniones. No ha sido un inicio que hubiéramos deseado y puede ser que dé la impresión de que hay cosas internas que no hemos manejado correctamente, pero el equipo está concentrado y no es la realidad”.

Respecto a la salida de Christopher Cuéllar, su hijo, de la dirección técnica de la Selección femenil apuntó: “Chris está tranquilo, en casa, verá sus opciones a futuro. Está tranquilo por la experiencia y la oportunidad que se le dio de estar a cargo por todas las oportunidades que tuvo. Muy en paz y agradecido de esa gran experiencia y de la oportunidad que le dio la FMF”, señaló Cuellar.

Asimismo aplaudió también que Mónica Vergara sea la encargada de llevar a buen puerto a la Selección Mexicana Femenil.

Las Águilas del América se estarán enfrentando al Mazatlán Futbol Club el próximo domingo 24 de enero.