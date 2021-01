En la primera mitad, aunque Cruz Azul inició bien y Susana Romero incluso tuvo una muy clara para abrir el marcador, con el paso de los minutos la balanza se inclinó a favor del visitante que no dejó de perdonar, oportunidades tuvieron Sonia Vázquez, Esmeralda Verdugo y Daniela Calderón .



La segunda mitad no fue muy distinta, León dominaba pero no concretaba, en gran parte por Morales, que no tardó en convertirse en factor.