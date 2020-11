Pese a la victoria ante Chivas en Clásico Nacional , América ya no podrá moverse ni más ni menos en la tabla de posiciones y llegará a la Liguilla como quinto lugar, no obstante, Leonardo Cuéllar , DT de las Águilas, considera que serán un rival de cuidado para cualquiera.

"No teníamos en el plan estar quintos, ese bache de 4 o 5 juegos en los que no pudimos repetir alineación, algunas lesiones inesperadas, hubo dos partidos donde jugamos con 10, hubo muchas cositas que había que sortear y lo importante era no dejar ir lo que ya habíamos cosechado y ahora somos ese quinto lugar incomodo contra el que nadie va a querer jugar", apuntó.