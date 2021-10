El súper fan de Chivas es mi abuelito y él también es súper fan mío y cuando le dije que iba al América me dijo ‘ay no, América no’ pero luego me dijo que me iba a apoyar con la decisión que tomara y con eso vine al América porque me hablaban muy bien del club. Él ya casi se va a poner una playera del América, la voy a poner en Instagram, me dijeron cuando fui a casa hace dos semanas que ahora toda mi familia le va al América”, aceptó.