Katty Martínez acude a la psicóloga de Layún para recuperar su nivel en América

“No solo trabajo en la parte futbolística, estoy trabajando en la parte mental que es algo que no trabajamos cuando todo va bien, pero cuando empieza a no irte tan bien, es cuando te enfocas a esas cosas y ahorita encontré a una psicóloga increíble que me recomendó Layún”, comentó la delantera azulcrema en Línea de 4, de TUDN.