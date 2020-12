Pulido señaló que del futbol femenil mexicano no se puede vivir pues no es bien retribuido.

“Hoy en día gano cuatro mil pesos (201 dólares) al mes, pero el club me queda a una hora de mi casa, tengo que gastar en gasolina, algunas compañeras llegan en bici al club, siguen llegando en camión, es una realidad que no podemos vivir de esto”, agregó.

“De repente venir hacer las cosas bien, entrenar, dar todo de ti y que no te den la oportunidad ni un minuto de jugar, ni un minuto de mostrar tus cualidades no es la mejor forma, no es la mejor manera de terminar, no es la manera en la que hubiera querido salir de Chivas (Femenil).