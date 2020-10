Greta Espinoza, jugadora de Tigres, recibió graves amenazas

Greta Espinoza , jugadora de Tigres femenil , recibió amenazas de parte de un usuario en redes sociales que asegura que le hará daño a los padres de la futbolista originaria de Tijuana si no se presenta en persona.

Debido a la gravedad del asunto, la defensora de Tigres femenil, que esta semana venció por 1-0 al Necaxa con un gol de Sandra Mayor, no pudo jugar en dicho encuentro. La futbolista de 25 años había realizado el viaje a Aguascalientes, pero no apareció ni en la banca a la hora del partido por las amenazas de muerte contra su familia por parte de un usuario en Twitter identificado como @naye_fel.

“Le haré algo a tus papás hoy, ya voy a para el aeropuerto de Tijuana, pensaba ir a Monterrey, pero nel, voy directo a donde te duele, con tus papás, en donde viven… Si no me ves en persona hoy, ahí les hago algo, me vale madres”, afirma una de las publicaciones.