El América golea a un irreconocible Toluca en la Liga MX Femenil

A los 10 minutos, Mónica Rodríguez centró desde la banda derecha Scarlett Camberos hizo lo que debió ser el 2-0, pero el gol fue anulado porque aparentemente la pelota había salido de la cancha. La repetición demostró que eso no ocurrió, pero en la Liga MX Femenil no hay VAR y el gol no contó.