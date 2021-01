DT del Tri Femenil condena amenazas contra jugadoras de América

"Queremos invitar a la sociedad a que no vea esto con normalidad, que levante la voz y que las mujeres que están viviendo o tienen algún caso de violencia que no están solos y que habemos muchos que estamos en contra de cualquier forma de violencia y que tenemos que alzar la voz y manifestarnos porque esto no puede seguir pasando", comentó en charla con Ana Caty Hernández de TUDN.