Liga MX Femenil ¡Cruz Azul suma de a tres y se mete a la pelea por Liguilla! Con goles de Liliana Rodríguez, Uchena y Analu, la Máquina derrota 3-0 al Necaxa en la Jornada 11 de la Liga MX Femenil.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Resumen | Cruz Azul golea a Necaxa y piensan en Liguilla

Cruz Azul desde el arranque del partido comenzó a imponer condiciones ante un Necaxa que sigue con problemas en el Clausura 2026. El cambio de director técnico en la institución celeste parece que beneficia el accionar del equipo y los resultados positivos se presentan.

Apenas al minuto 9, el marcador se movió por conducto de Liliana Rodríguez, quien recibió gran servicio de Ana Martínez. Al 34 se incrementó el marcador, por conducto de Kanu Uchenna, quien desde los 11 pasos disparó con potencia para batir a la guardameta de Centellas. En la jugada Aerial Chavarín quedó lesionada y tuvo que salir de cambio minutos más adelante.

PUBLICIDAD

En el complemento, l a Máquina y Centellas dejaron de atacar, aunque el 3-0 cayó por conducto de Analu Martínez, tras disparo de Bam.