En la parte complementaria Jennifer Muñoz tuvo en sus pies el gol gracias a una diagonal retrasada de Espinosa que la dejó plena para disparar frente al arco pero el contacto no fue bueno y dejó ir una buena.

El equipo capitalino se descompuso con la salida de Jen Muñoz, hubo muchos movimientos de posiciones a lo largo del juego y desde la banca no llegaron las soluciones.

El conjunto tapatío no pudo contar con 'Boyi' Iturbide, mientras que las 'Águilas' no pudieron tener disponibles a los refuerzos Fernanda Piña, Mayra Pelayo ni Daniela Flores porque sus registros no están listo. Únicamente Diana García acompañó a Farías para presentarse con el América. Carmen Ríos se quedó en la banca.