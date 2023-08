América luce imparable tras golear a Cruz Azul en la Jornada 6

Ya con la victoria asegurada, Villacampa realizó seis cambios, entre ellos el ingreso de Katty Martínez en busca del gol que la metiera en la historia de la Liga MX Femenil, pero no goleadora no pudo conseguir la ansiada anotación y América no sumó más goles en la recta final para llegar a seis jornadas con seis victorias en el torneo.