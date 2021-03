Para un equipo como América que está teniendo un torneo irregular y llegó al juego ante Tigres fuera de zona de clasificación, un empate podría parecer un buen resultado, sin embargo, por las circunstancias del juego, no lo fue.

Al 27', Bianca Sierra se fue expulsada por una entrada criminal sobre Montse Hernández . Con los tacones le dio directo en el gemelo a la zurda azulcrema y la silbante Katia Itzel García no dudo en mostrarle la tarjeta roja.

No pasaron ni dos minutos y por esa banda donde ya no había defensa llegó la propia Hernández y definió con maestría para darle la ventaja a su equipo en el regreso al Estadio Azteca, donde no jugaban desde las Semifinales del Guard1anes 2020 ante Rayadas.