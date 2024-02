“Me siento muy feliz, es algo que siempre soñé y siempre quise, que el día de hoy se me dé volver a jugar en este equipo y meter un gol, más que feliz”, dijo Cabanillas al término del partido en Coapa en entrevista con Zaritzi Sosa , de TUDN .

“Toda mi familia está lejos, me toca vivir lejos y el gol va dedicado a mi mamá que justamente mañana cumple años… (rompe en llanto). Me siento muy feliz de podérselo dedicar a todos que desde pequeña me han apoyado y han estado para mí”, expresó.