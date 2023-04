¿Vía libre para Checo Pérez? Max Verstappen amenaza con dejar la Fórmula 1

“En la Fórmula 1 se trata de sacar el máximo en la clasificación y luego tener un domingo increíble, buenas carreras largas. Ese es el ADN de este deporte y no entiendo o no sé por qué deberíamos cambiar. Eso es mucho mejor para la emoción. Naturalmente, espero que no haya demasiados cambios, de lo contrario, no lo haré, no estaré aquí por mucho tiempo”, señaló en declaraciones recogidas por diversos medios.