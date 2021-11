"Es demandante la parte del auto, vamos con la carga dinámica más fuerte como Mónaco y funciona como en Monza, no funciona el auto por la altura, es exigente en los frenos, en el motor, el enfriamiento del motor es clave, no tener tráfico es clave. Es un circuito bastante duro y no es fácil llevar la carrera aquí".