"Una pena, un día malísimo con mi carrera, todo me salió mal, me convertí en un pasajero en la salida de la curva, tuve más delivery del motor en ese momento, cuando aceleraba, y lo perdí. No había nada que pudiera hacer y al final decidimos retirar para ver qué podemos hacer mejor para mañana porque ha sido un día bastante pobre", declaró Pérez tras terminar la carrera.