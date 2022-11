'Checo' Pérez sobre incidente con Max Verstappen: "Esto quedó atrás"

Es así que el 20 de noviembre, en punto de las 7:00 am tiempo del Centro de México / 8:00 am ET, Checo y Leclerc buscan romper el empate momentáneo en puntos que tienen: ambos ostentan 290. Quien culmine la carrera de Abu Dabi en la mejor posición, se corona subcampeón de la Fórmula 1.