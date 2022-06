'Checo' Pérez y su gran gesto con fan que lucha contra el cáncer: "La sorpresa de mi vida"

“Me acabas de dar la sorpresa de mi vida, muchísimas gracias. Yo siempre he sido fan tuyo. Siempre has sido inspiración no solo para mí, sino para miles de mexicanos”, comentó Luis. “Tu noble gesto refleja la bondad de tu corazón, te agradezco infinito, no sabes cuánto me he motivado y como dices tú ‘never give up’”.