McLaren dio a conocer que Lando Norris dio positivo por COVID-19

"Hola a todos, espero que todos estén bien. Ayer perdí el sentido del gusto y del olfato, así que inmediatamente me aislé y me hice un test", señaló Norris en sus redes sociales.

"El resultado ha sido positivo, así que le he dicho a todo el mundo con el que he estado en contacto y me aislaré durante los próximos 14 días. Me siento bien y no tengo otros síntomas, pero sólo quería comunicarles la noticia. Cuíndense", añadió.