El piloto de Formula 1, Yuki Tsunoda , estuvo cerca de no disputar el Gran Premio de Las Vegas debido a que fue detenido por migración a su llegada a los Estados Unidos .

“Por suerte me dejaron entrar después de un par de discusiones, muchas discusiones en realidad… Estuve a punto de que me mandaran de vuelta a casa , ahora todo está bien por suerte estoy aquí”; dijo Tsunoda.

Tsunoda señaló que tal vez lo detuvieron debido a que llevaba puesta una pijama y que no se veía como un piloto.

“Hice lo de los visados y todo, supongo que con los tres últimos pude entrar sin problemas. Así que me pareció un poco extraño que me pararan y tener una discusión en condiciones"

“ Quizá llevaba un pijama y el color parece un... No lo se…Me parece que me presionaron mucho y no pude decir nada”, contó el piloto.