Lewis Hamilton rompe el silencio: "Mi sueño es conducir un Ferrari rojo"

El heptacampeón del mundo no se olvidó de Toto Wolff y Niki Lauda , a quienes agradeció por impulsarlo, motivarlo y guiarlo al piloto que es hoy en día, así como a los fanáticos de Mercedes.

Carta de despedida de Lewis Hamilton a Mercedes

“Pero como todos ustedes saben ahora, después de unos increíbles 11 años en el Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, ha llegado el momento de empezar un nuevo capítulo en mi vida y me uniré a Scuderia Ferrari en 2025.

“Mercedes ha sido una gran parte de mi vida desde que tenía 13 años, así que esta decisión ha sido la más difícil que he tenido que tomar. Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos logrado juntos y estoy agradecido por el arduo trabajo y dedicación de todos con los que he trabado a lo largo de los años y, por supuesto, Toto, por su amistad, guía y liderazgo. Juntos hemos ganado títulos, récords y nos hemos convertido en la asociación de pilotos-equipo más exitosa en la historia de la F1. Y, por supuesto, no puedo olvidar a Niki, que fue un gran partidario y a quien todavía extraño todos los días.