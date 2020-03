Lewis Hamilton desmintió positivo por coronavirus

“ He tenido cero síntomas, y ya han pasado 17 días desde que vi a Sophie e Idris. He estado en contacto con Idris y estoy contento de saber que está bien. También hablé con mi doctor que revisó si era necesario hacer un test, pero la verdad es que hay una cantidad limitada de test disponibles y hay gente que lo necesita más que yo, especialmente cuando no he mostrado síntomas”, continúa Hamilton.