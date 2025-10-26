El Gran Premio de México 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez se correrá este fin de semana en la Ciudad de México.

En el calendario de la Fórmula 1,el GP de México es la carrera número 20 del año, de las 24 que están pactadas desde hace meses.

El máximo ganador del Gran Premio de México es Max Verstappen con cinco ediciones con triunfo, por lo que buscará su sexta, que lo acerque en la lucha por el campeonato de pilotos.

HORARIO Y DÓNDE VER EL GRAN PREMIO DE MÉXICO 2025?



La carrera por el Gran Premio de México 2025 se correrá el próximo fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que es sede de esta carrera desde 1986, aunque estuvo ausente de 1993 a 2014.

Será la ocasión 17 que se dispute en este circuito que ha si, pero la 25 en total cuando se corría en el conocido como el Circuito de la Magdalena Mixhuca, que se modificó con el tiempo al actual.