Esteban Gutiérrez rechazó correr en F1 con Williams

“Me han ofrecido y no lo tomé.No lo toque porque no eran las condiciones que estaba buscando y por qué simplemente no es lo que estoy buscando. Definitivamente mi objetivo es competir en alto nivel he tenido experiencia en Fórmula Uno y no voy a permitir estar otra vez en un equipo que en una de las herramientas para hacer un buen trabajo”, dijo Gutiérrez.

Respecto a su paso por Sauber y por Haas fue muy puntual sobre su experiencia: “Mi relación terminó muy bien, pero simplemente como equipo no funcionó porque no era lo que yo estaba buscando. Los equipos con los que estuve no me estaban entregando la expectativa que se tenía en ese momento. En Sauber el objetivo del equipo siempre fue sobrevivir no fue ¿cómo vamos a competir?, ¿cómo le vamos a ganar a nuestros competidores?, el equipo no tenía planes y fue el mismo caso con Haas era un equipo completamente nuevo. Dentro del equipo no hay armonía y no funcionan las cosas”.