'Checo' Pérez cumple sueño a un niño tras el Show Run de Red Bull en Guadalajara

“Me dijeron si tienes miedo a morir no nazcas y vi al ‘Checo’ Pérez y dije ‘pues lo vale’ y me brinqué. Primero escuché que chiflaron y me asusté, corrí rápido y me agarraron, pero Checo me dijo que fuera con él. Lo abracé, le pedí que me autografiara (gorra) y me tomé una foto con él”, relató Leonardo.