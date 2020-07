‘Checo’ Pérez confesó sentir mareos durante la calificación del GP de Hungría

“Es un muy buen resultado para el equipo, no está mal, de mi parte pasó de todo durante la calificación, no me sentía al cien por ciento físicamente, por alguna razón me empecé a marear durante la calificación, no sé, estoy un poco tocado del cuello, de las cervicales”, explicó el mexicano para después destacar lo hecho en la pista Hungaroring de Budapest “aún así con todo esto estar en cuarto lugar, es un muy buen resultado para mañana.