Ayrton Senna y la leyenda que perdura a 26 años de su muerte

Su llegada a la Fórmula Uno fue en el Gran Premio de Brasil de 1984 , a bordo de un Toleman que no le permitió terminar la carrera por falla en el turbo, pero terminó a la siguiente fecha en Sudáfrica al terminar sexto con un auto que no se supone pudiera entregar tantos resultados y con el que sorprendió al mundo tres carreras después.

Ayrton voló sobre la pista rebasando contrincantes a diestra y siniestra hasta colocarse a sólo segundos de Alain Prost quien venía de ganar todas las competencias, aunque aún no era campeón mundial, pero la competencia se detuvo antes de que el joven brasileño lograra su cometido y lograra su primera victoria en su primer año.



Su manejo agresivo en la pista, actitud que muchos tachan de egoísta, implacable cuando tenía la oportunidad no era más que un signo de competitividad y así se definió su salida de McLaren, cuando ya no pudo ganar y Nigel Mansell había logrado el campeonato con Williams en 1992 y Prost en 1993, Ron Dennis, jefe de McLaren no o detuvo cuando buscó su cuarto campeonato mundial.