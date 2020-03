En Argentina planean reducir hasta 30% en salario de jugadores

La reducción, explica, sería así: un jugador que cobra 150,000 pesos al mes, perderá el 15% y así conforme cobren más en su salario, según escribe Olé. Los jugadores pueden perder hasta el 30% del salario . La súpercopa ya no se jugará y es decisión definitiva.



El medio también comentó que un jugador de élite les dijo que si hay rebajas sería lo menos complicado. Una de las propuestas es no pagar los meses no trabajados, en el ascenso. Se dice que la AFA quiere terminar todas las competencias para no tener que pagar mayo y junio. En abril recibirán el dinero por derechos de transmisión y piensan poner un sueldo tope entre 60 y 70 mil pesos.