El Palco | Se filtran nuevos videos del set de The Batman

Tres nuevos videos del set de The Batman se filtraron en redes sociales y aumentó el hype de los seguidores del hombre murciélago hacia la nueva cinta que está preparando DC Films junto a Warner Bros .

Estos videos se hicieron viral un día después de que se filtraran fotos del regreso de la producción de The Batman , luego de fuera pausada debido al positivo de coronavirus que presentó el protagonista Robert Pattinson .

The Batman es dirigida por Matt Reeves , conocido por películas como Cloverfield: Monstruo, El Planeta de los Simios: Confrontación y El Planeta de los Simios: La Guerra.

Cabe recordar que, el estreno de The Batman fue retrasado para el 4 de marzo del 2022 por los dos parones que tuvo la cinta; el primero por la pandemia del COVID-19 y el segundo por el contagio de Pattinson. Originalmente se tenía planeada que saliera en los cines el 25 de junio del 2021.

Otras películas de DC que también fueron retrasadas son The Flash, Shazam!: Fury of the Gods y Black Adam.