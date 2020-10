Demi Lovato , aficionada de Dallas Cowboys , sacó este martes por la noche su último sencillo llamado 'Commander in Chief' que es una canción en contra de Donald Trump , presidente de los Estados Unidos .

El video oficial del tema estará disponible desde este miércoles, 14 de octubre, a las 23:00 horas ET y Demi Lovato ha recibido sinfín de mensajes de apoyo así como de gente que le ha atacado por esta canción.

La joven de 28 años fue señalada por mostrar cuál es su preferencia política, algo que no debería hacer por su carrera de artista, a opinión de algunos seguidores a través de Instagram.

Demi Lovato respondió a estos ataques: “¿Entiendes que, como celebridad, yo también tengo opiniones políticas? ¿U olvidaste que no estamos solamente para entretener a la gente durante toda nuestra vida... que somos ciudadanos del mismo país y somos humanos con opiniones? Hice una obra de arte que representa algo en lo que creo”.

“Han habido tantas veces que he querido escribirle una carta al presidente o sentarme con él y hacerle estas preguntas. Pero luego pensé, en realidad no quiero hacer eso. Una forma de lograrlo, es escribir una canción y publicarla para que todo el mundo la escuche para que luego, él tenga que responder esas preguntas a todos y no solo a mi”, dijo la artista en una entrevista a CNN.