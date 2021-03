Los deportistas vs Zlatan, ahora alzó la voz el ganador del Giro d'Italia 2020

Las palabras de Zlatan siguen resonando en el mundo del deporte. Ahora fue el ciclista británico Tao Geoghegan Hart, ganador del Giro de Italia quien se manifestó en contra de las palabras del futbolista sueco, en las que señaló que el deporte y la política no debían ir de la mano.

"No me gustan los deportistas con cierto estatus hablando de política. Haz lo que mejor sabes hacer ... Si hubiera tenido ambiciones políticas, habría entrado en política. Ese es el error que cometen los famosos cuando se sienten en la cima. Necesitan tener una opinión, sobre todo. Creo que es mejor no involucrarse en estos problemas y hacer lo que se te da bien ", dijo el ahora jugador del Milán, en contra de la estrella de los Lakers.