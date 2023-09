Combate Global se transmitirá ahora por ViX

Desde que hizo su debut profesional en 2017, Pacheco ha obtenido un impresionante 71 por ciento de sus victorias por sumisión. Ocasio es un residente de Boca Raton, Florida, de 22 años, y ex luchador de la División I de la NCAA para The Citadel, además de un maestro practicante de Jeet Kune Do.