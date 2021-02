Entrenador de Yildrim: 'Avni tiene muchas posibilidades'

Faltan dos semanas para que Avni Yildrim sostenga la pelea más importante de su carrera que será ante Saúl 'Canelo' Álvarez , uno de los mejores boxeadores del mundo quien representa un gran reto para el turco que tendrá en su esquina a Joel Díaz , entrenador mexicano quien aseguró a TUDN que si no creyera que su peleador tiene posibilidades de ganar no habría dejado su vida en California para trasladarse a Turquía donde hicieron un campamento de dos meses.

“Si yo dijera que no tiene posibilidades de hacer algo en una pelea como estas, la verdad no dejaría mi equipo en Indio, no dejaría a mi familia por venir hasta Turquía, pero hay muchas posibilidades. Sé que mucha gente no le da mucho crédito Avni por las peleas que tuvo antes y lo único que les digo es que Avni es un peleador totalmente diferente”, explicó para Contacto Deportivo.