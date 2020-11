Walter Matthysse sufre un estremecedor nocaut y fue llevado al hospital

En un cierre de año que ha tenido nocauts espeluznantes se presentó uno más, este tuvo lugar en Argentina donde se enfrentaron Maximilano Morello (2-0, 2 KO) y Walter Matthysse Jr. (1-1, 1 KO) , quien estaba en busca de su segunda victoria profesional pero no contaba con que el rival no se andaría con contemplaciones y apenas tuvo oportunidad en el segundo round le metió un tremendo derechazo en el rostro que lo puso tambaleante , en estado crítico y lo remató con un volado que fue el punto final de la batalla.

"Hacía un año que no peleaba pero siempre entrené en pandemia. Me lesioné hace un mes mi mano izquierda, me llamaron de emergencia y me infiltraron. Hice solo dos días de guanteo", explicó el ganador tras la contienda.