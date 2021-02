Títulos de Saúl Canelo Alvarez antes de enfrentar a Avni Yildirim

Títulos conseguidos por Canelo Alvarez en su carrera



Superwelter del CMB en 2011 vs Matthew Hatton (RU)

Superwelter de la AMB en 2013 vs Austin Trout (EEUU)

Mediano del CMB en 2015 vs Miguel Cotto (PR)

Superwelter OMB en 2016 vs Liam “Beefy” Smith (RU)

Supermediano AMB en 2018 vs Rocky Fielding (RU)

Mediano FIB en 2019 vs Daniel Jacobs (EEUU)

Semipesado OMB en 2019 vs Sergey Kovalev (RUS)

Supermediano CMB en 2020 vs Callum Smith (RU)