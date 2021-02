'Terrible' Morales: "Pacquiao está viejito" pero noquea a Ryan García

La contienda Pacquia-García no luce muy atractiva para la leyenda del boxeo mexicano y en su lugar 'El Terrible' Morales prefiere que Manny enfrente a rivales con más experiencia.

"Me encantaría que Pacquiao peleara con Mikey García, que es un peleador no tan grande físicamente. Están Spence y Crawford, pero Spence es muy grande, es duro, y Crawford buen boxeador, no creo que los agarre, son pesos wélter naturales, aunque siempre sorprende el filipino”, agregó.