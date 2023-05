Tercer Grado Deportivo | Faitelson no ve a Canelo Álvarez como el mejor y Javier Alarcón ve envidia

"Al Canelo no se le perdona que en un inicio su trayectoria fue colocada porque era como un Big Brother, si entrenaba, si comía o no, si tenía una pareja que además trabajaba en la televisión, pero la realidad es que no le perdonan eso y no es culpa del Canelo, no dudo que sea Top 10 o incluso más arriba. Con otros deportistas mexicanos ante la falta de conocimientos compensamos con patriotismo, 'porque es mexicano le creo', con Canelo pasa lo contrario, muchas veces ante la falta de conocimientos se le tira más fuerte", puntualizó Lati.