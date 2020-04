Teofimo López: "Ryan García es como De la Hoya, pero sin talento"

"Para mí, Ryan es Óscar de la Hoya pero sin las habilidades. Cuenta con una base de fans, con la plataforma, tiene todo lo que necesita. Lo único que no tiene es el talento. No es tan bueno como cree", comentó el primer campeón mundial de ascendencia hondureña.

Las 20 victorias de García con 17 nocauts no son suficientes para sorprender a López, quien asegura que incluso si el joven peleador derrotara a Jorge Linares no significaría mucho en su carrera.

"Ryan García no me sorprende en absoluto. Pero si vence a Linares me quitaré el sombrero. Tal vez piense que tiene algo especial, pero de todos modos no me asombraría. Entiendo que a estos niños los hacen famosos de un día a otro. Tienen que cuidarlos, escogerles las peleas y que luzcan bien", recriminó López.